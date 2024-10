Ucraina: media, ‘Scholz valuta colloquio telefonico con Putin’**

1 Ottobre 2024

Berlino, 1 ott. (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin nelle prossime settimane, prima del G20 in Brasile a metà novembre. Lo ha riferito ‘Die Zeit’, citando ambienti governativi. Tuttavia, non è stata ancora avanzata alcuna richiesta ufficiale in merito.

Se Scholz dovesse effettivamente avere una conversazione telefonica con Putin, il cancelliere sarebbe il primo esponente di un governo occidentale a parlare con il presidente russo in due anni. Scholz ha sentito Putin l’ultima volta nel dicembre 2022.