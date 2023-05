Ucraina: media turchi, ‘riprese ispezioni navi per accordo sul grano’

Maggio 9, 2023

Ankara, 9 mag. (Adnkronos) – Le ispezioni delle navi nell’ambito dell’accordo sul grano sono riprese grazie agli sforzi di Ankara. Lo hanno detto fonti del ministero della Difesa turco al canale tv Trt, aggiungendo che “il corridoio del grano sta funzionando di nuovo”. E che la Turchia ha “attuato iniziative” per risolvere il problema della sospensione delle ispezioni navali.

Il ministero della Difesa turco ha inoltre annunciato che “i colloqui bilaterali e multilaterali con l’Ucraina, la Federazione russa e le Nazioni Unite, organizzati dalla parte turca, si terranno a Istanbul il 10 e l’11 maggio. All’ordine del giorno, l’estensione dell’accordo sui cereali per garantire il funzionamento rapido, sicuro ed efficiente del corridoio del grano, che è vitale per l’approvvigionamento e la sicurezza alimentare mondiale, e per prevenire danni ai paesi bisognosi garantendo prezzi stabili”.