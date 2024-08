8 Agosto 2024

Mosca, 8 ago. (Adnkronos) – La Russia deve imparare la lezione dalle azioni dell’esercito ucraino al confine con la regione di Kursk e schiacciare risolutamente il nemico. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. “Dobbiamo imparare una seria lezione da quanto accaduto e fare ciò che il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov ha promesso al comandante supremo di fare, ovvero sconfiggere e annientare risolutamente il nemico”, ha affermato.

Medvedev ha sottolineato che “le ragioni e gli obiettivi dell’operazione terroristica dei nazisti ucraini nella regione di Kursk sono stati analizzati in modo approfondito e oggettivo”. A suo parere, Kiev è stata guidata in particolare dal desiderio “di dimostrare ai suoi padroni i lati migliori delle sue forze in calo, per ottenere più soldi e armi, nonché per far sì che la Russia ridistribuisse alcune delle sue forze dalla linea di ingaggio a Kursk e Belgorod”.

Il 6 agosto, secondo i resoconti di Mosca, la regione di confine di Kursk è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte dell’Ucraina. Bombardamenti e attacchi con droni hanno ucciso cinque civili e ferito 31 persone, tra cui sei bambini. Il generale dell’esercito Valery Gerasimov, capo dello Stato maggiore delle forze armate russe, ha riferito al presidente Vladimir Putin che le truppe russe avrebbero completato la loro operazione nella regione di Kursk sconfiggendo le forze ucraine e riprendendo il controllo del confine.