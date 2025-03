Ucraina: Medvedev, ‘invio forze di pace Nato significherebbe ‘guerra”**

16 Marzo 2025

Mosca, 16 mar. (Adnkronos) – La Russia ha ripetutamente affermato che non dovrebbero esserci “forze di peacekeeping” della Nato in Ucraina. E se l’Alleanza decidesse di aiutare Kiev in questo modo, significherebbe la guerra. Lo ha affermato su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.