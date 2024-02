Ucraina: Medvedev, ‘nuove sanzioni sono contro intero popolo russo’

Febbraio 24, 2024

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) – “Le nuove sanzioni occidentali non verranno più introdotte contro le autorità e gli uomini d’affari russi, ma contro l’intero popolo russo”. Lo ha scritto su Telegram vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev citando come esempi “il divieto del sistema di pagamento Mir e le restrizioni al lavoro delle organizzazioni impegnate nella costruzione di alloggi nella Federazione Russa”.

“Credo sia necessario creare problemi economici agli stati ostili – ha aggiunto Medvedev – promuovere l’insoddisfazione pubblica per le stupide politiche delle autorità occidentali e anche preparare e promuovere soluzioni che non corrispondano agli interessi del mondo occidentale e condurre anche altre attività sui loro territori. Alla guerra come alla guerra”.