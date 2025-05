Ucraina: Medvedev, ‘Ue in silenzio quando Kiev attacca nostri obiettivi civili’

24 Maggio 2025

Mosca, 24 mag. (Adnkronos) – I politici della Ue sono rimasti in silenzio dopo i massicci attacchi ucraini contro obiettivi civili in Russia, ma ora denunciano a gran voce il presunto uso sproporzionato della forza da parte di Mosca. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev su Telegram.

“Dopo i massicci raid di droni sul nostro Paese e sulla capitale alla vigilia del Giorno della Vittoria per intimidire gli ospiti stranieri – ha scritto Medvedev – in Europa è calato un silenzio di tomba. Dopo i 500 droni lanciati contro obiettivi civili in Russia nei giorni scorsi per intimidire il nostro popolo, è di nuovo calato il silenzio”. Ora, ha continuato, personaggi pubblici “a Parigi, Berlino e Londra faranno un clamore selvaggio per l’uso sproporzionato della forza, l’urgente necessità di una tregua di 30 giorni e nuove sanzioni contro la Russia”.