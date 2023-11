Ucraina: Meloni, ‘avvertire servizi? Da ufficio diplomatico non arrivato alert’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Credo che questo sia stato l’errore principale fatto dall’ufficio diplomatico. Io ho segnalato che qualcosa non funzionava e loro non hanno fatto delle verifiche fatte bene. E’ la cosa che considero più superficiale, questo non mi ha consentito di operare. Quindi a me non è tornato nessun alert per cui ho dato per scontato che le cose fossero corrette”. Così Giorgia Meloni risponde a chi gli chiede come mai non fossero stati avvertiti i servizi, se, come ha sostenuto, la telefonata dei comici russi le fosse sembrata strana sin dall’inizio. La premier, infatti, ha ammesso che ”verso la fine della conversazione le era venuto il dubbio”, ma che la sua segnalazione non aveva avuto seguito.