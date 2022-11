Ucraina: Meloni, ‘cambia poco se missile partito da territorio ucraino’

Novembre 16, 2022

Bali, 16 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina abbiamo avuto un brusco risveglio con le notizie che arrivavano dalla Polonia, abbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti e consultati con gli Alleati. L’ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell’antiaerea ucraina non cambia la sostanza: la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. E con gli Alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca”. Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bali.