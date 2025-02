Ucraina: Meloni, ‘con Usa per pace giusta e duratura con contributo di tutti’**

22 Febbraio 2025

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “C’è una crescente consapevolezza. C’è una crescente consapevolezza in Europa che la sicurezza è ora la massima priorità. Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo. La felicità dipende dalla libertà e la libertà dipende dal coraggio. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo fermato le invasioni, conquistato le nostre indipendenze e rovesciato i dittatori”. Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio al Cpac.

“E lo abbiamo fatto insieme negli ultimi tre anni in Ucraina, dove un popolo orgoglioso combatte per la propria libertà contro un’aggressione brutale. E dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura. Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership”.