Ucraina: Meloni, ‘crisi sia opportunità, uscirne più forti e liberi’

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – “È un momento di incertezza e crisi. Un tempo in cui tutti noi – come individui, popolazioni e nazioni – abbiamo l’opportunità di metterci alla prova. Una crisi può essere il motore di una scelta, di un’azione, di un cambiamento. Da una crisi possiamo uscire più forti e più liberi. E possiamo tracciare la direzione di un nuovo percorso. Un percorso in cui dobbiamo avere la capacità di conservare ciò che è prezioso e insostituibile. La nostra identità, la nostra storia, i nostri valori. La civiltà che abbiamo costruito”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, ritirando il Premio Grotius a Londra, nella sede di Policy Exchange.

Il piano di aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina “è fallito contro il coraggio di chi ama la propria Nazione e non è disposto a perdere la propria identità, la propria sovranità, la propria libertà. Si è infranto contro la reazione del Mondo Libero, che non ha esitato un attimo a schierarsi. La reazione – unita, forte, determinata – ha dimostrato quanto siamo disposti a lottare per riaffermare i nostri valori fondanti e difendere le nostre conquiste. Valori e traguardi che non vanno mai dati per scontati”.

“L’aggressione russa non è semplicemente un atto di guerra; è un assalto ai principi fondamentali della civiltà e non possiamo permettere che la legge del più forte superi la forza della legge. Questo non è un interesse esclusivo dell’Europa. Questa è la base per la coesistenza pacifica di tutte le nazioni. So che molti pensano che l’Europa, in passato, non abbia riconosciuto che i problemi del mondo sono anche i nostri. Fino agli ultimi anni, la nostra visione e la nostra azione sono state drammaticamente miopi. Non dovrebbe più essere così: dobbiamo affrontare insieme con coraggio le sfide del XXI secolo. È il momento”, esorta Meloni.