Ucraina: Meloni, ‘da M5S stesso racconto propaganda russa’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – La proposta di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina “nasconde un’insidia, perché fotograferebbe la situazione, equivarrebbe a dire che diamo per perso una parte del territorio ucraino che è stato annesso e occupato”. Così la premier Giorgia Meloni, nella replica in Aula al Senato nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

La premier ha ricordato l’esistenza di “un piano di pace proposto dall’Ucraina. Ho sempre sentito dai colleghi del M5S la tesi secondo cui la Russia vuole la pace l’Ucraina no, è la tesi della propaganda russa, l’ho sentita da Putin al G20, la ripete la Russia a chi la segue…”, attacca.

“Quello che dobbiamo fare – per Meloni – è lavorare con i Paesi del Sud globale perché riconoscano che serve una pace giusta, che deve fare una differenza fra l’aggressore e l’aggredito