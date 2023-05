Ucraina: Meloni, ‘dicevano battaglia persa, se avessimo ascoltato propaganda sarebbe il caos’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Se noi avessimo seguito la propaganda di chi diceva che era una battaglia persa aiutare gli ucraini, se avessimo abbandonato gli ucraini, oggi vivremmo in un mondo nel caos”. Così la premier Giorgia Meloni a Hiroshima.

“Il tema è che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha invaso il vicino violando il diritto internazionale. Se quel diritto non è difeso sul campo, non avremmo altre opportunità. Noi continueremo a sostenere l’Ucraina ma il grosso del lavoro lo stanno facendo loro”. E a chi le chiedeva se fosse preoccupata, la premier replica che sarebbe strano il contrario: “Siamo in mezzo a un conflitto e ogni scelta va ponderata seriamente”.