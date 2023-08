Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il futuro dell’Ucraina è un futuro di pace, di libertà e di benessere. È un futuro, nella sua integrità territoriale, all’interno della Casa comune europea. Perché la vostra eroica resistenza è la nostra battaglia per la democrazia. La vostra libertà è la libertà per l’Europa intera”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio indirizzato al Vertice internazionale della Piattaforma Crimea.