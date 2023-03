Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il Summit for democracy rappresenta “una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti e le nuove minaccie che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all’Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videoconferenza.