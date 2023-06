Ucraina: Meloni, ‘Italia impegnata per perseguire crimini di guerra’**

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi volti a garantire che i crimini internazionali commessi nell’ambito dell’aggressione ai danni dell’Ucraina siano perseguiti, in primis attraverso il lavoro indipendente della Corte penale internazionale. Penso, su tutti, al rapimento e alla deportazione in Russia di migliaia di bambini ucraini di cui non si hanno più notizie, perché da madre è certamente uno degli aspetti che più mi hanno segnato in questa terribile vicenda”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo.