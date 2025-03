Ucraina: Meloni, ‘non sono stata oppositore facile ma posizione chiara Draghi grazie a Fdi’**

19 Marzo 2025

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Non sono stata un oppositore facile ma rimane alla storia che quando c’è stata l’invasione russa dell’Ucraina la prima cosa che ho fatto è stata chiamare l’allora presidente del Consiglio Mario Draghi per assicurare il sostegno di Fratelli d’Italia. E Mario Draghi potè andare al Consiglio europeo con una posizione chiara dell’Italia grazie alla risoluzione che aveva presentato Fratelli d’Italia, c’era stata molta difficoltà per la maggioranza a mettere insieme le posizioni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.