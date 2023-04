Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Continuiamo a lavorare” per la fine del conflitto in Ucraina e a “sostenere il piano di pace del Presidente Zelensky in 10 punti”. “Siamo convinti che la pace si possa raggiungere solo quando la Russia cessera’ le ostilità”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale con il primo ministro d’Ucraina, Denys Shmyhal.