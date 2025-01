Ucraina: Meloni, ‘pace? Sosterrò opzioni che è disposta a sostenere Kiev’

9 Gennaio 2025

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Sono disposta a sostenere l’opzione che è disposta a sostenere l’Ucraina, fondamentale per una pace giusta”. Lo ha detto Giorgia Meloni.

“Dopo di che sono assolutamente convinta che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina siano fondamentali per poter ambire ad avere effettivamente una pace in Ucraina. Perchè tutti sappiamo che la Russia in passato ha violato accordi sottoscritti e, purtroppo, senza garanzie di sicurezza non possiamo avere alcuna certezza che quello che è accaduto nel ’22 non accada di nuovo. Quindi sicuramente adesione alla Nato e le adesioni bilaterali sono fondamentali”, ha spiegato la presidente del Consiglio.

“Ma non sono io a dire quali debbano essere le condizioni per una pace giusta, si negoziano tra chi è coinvolto. Ma creo che la pace sia giusta se l’Ucraina è d’accordo”, ha sottolineato Meloni.