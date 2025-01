Ucraina: Meloni, ‘posizione Trump sovrapponibile alla mia, costringere Russia a stallo’

3 Gennaio 2025

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – L’Italia avrà la forza di restare dalla parte dell’Ucraina anche dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca? “Ho letto le ultime dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti Trump. Cito testualmente: ‘Putin dovrebbe pensare che è arrivato il momento’ per fare la pace ‘perché ha perso. Quando perdi 700 mila persone, è il momento’ , ‘voglio arrivare ad un accordo e il solo modo di arrivare è quello di non abbandonare’ l’Ucraina. Sono parole totalmente sovrapponibili a quelle che ho ripetuto, a nome dell’Italia, in molte occasioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un’intervista a ‘7’, settimanale del ‘Corriere della Sera’.

“Abbiamo sempre detto che l’unico modo per giungere ad una pace è costringere la Russia in una situazione di stallo, perché non c’è alcuna possibilità di pace se non l’equilibrio delle forze di campo e se la Russia ha campo libero nell’invasione dell’Ucraina . Questo è quello che sostiene l’Italia, e che dicono anche gli Stati Uniti”, rimarca ancora la premier.