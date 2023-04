Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo svolgere un ruolo di primo piano non solo dal punto di vista politico ma anche coinvolgendo i privati, le nostre imprese, il nostro know how. Voglio dire che investire sulla ricostruzione dell’Ucraina non è azzardato, è uno degli investimenti più oculati e lungimiranti che si possono fare”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale con il primo ministro d’Ucraina, Denys Shmyhal.