Ucraina: Meloni, ‘ragionare su Gaza all’indomani del cessate fuoco’**

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Tutti siamo d’accordo sulla pace, l’Italia lavora dall’inizio in Ucraina e Medio Oriente per costruire la pace, poi bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto: in Medio Oriente significa continuare a lavorare per il cessate fuoco a Gaza e in Libano. Non è facile, ma è il lavoro su cui ci spendiamo ogni giorno, io e i ministri competenti. Significa il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi. Penso che l’Unione europea possa e debba in questo giocare un ruolo e che si debba ragionare già concretamente di cosa dovrebbe accadere a Gaza all’indomani del cessate il fuoco, come accompagnare concretamente la transizione verso l’opzione due popoli e due Stati”. Così la premier Giorgia Meloni, in replica al Senato.