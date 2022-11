Novembre 9, 2022

Roma, 9 nov (Adnkronos) – “E’ lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendersi da una brutale aggressione. Così come il rispetto della libertà di ciascuna popolazione è fondamento della pace internazionale”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video messaggio per il Giorno della libertà.