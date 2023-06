Ucraina: Meloni, ‘sostegno finché necessario, lavoriamo per pace ma pace non è resa’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Con il Cancelliere Olaf non potevamo non soffermarci sulla guerra” a Kiev. “Il nostro sostegno alla causa Ucraina non è in discussione. Ho visto qualche giorno fa parole molto chiare del Cancelliere Scholz e voglio fargli i complimenti per questo: in questa fase non è facile per nessuno, ma tutte le persone che hanno una responsabilità capiscono quanto difendere la sovranità, la libertà degli ucraini sia condizione fondamentale per difendere anche la libertà, la sovranità, la stabilità dell’Europa nel suo complesso, i valori” di tutti i Paesi “che l’Europa l’hanno fondata”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz

“Noi garantiamo il nostro sostegno all’Ucraina fin quando questo sarà necessario e lavoriamo naturalmente anche per la pace, ma la parola pace non può essere scambiata con la parola invasione. La pace deve essere giusta e non può non tenere in considerazione o sottovalutare quelle che sono le richieste e le volontà della nazione aggredita”.