Ucraina: Meloni, ‘sostegno Italia a 360°, a lavoro perché Ue investa su propria sicurezza e difesa’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Sulla guerra in Ucraina “la posizione dell’Italia e della Lettonia sono identiche, sosteniamo” Kiev “a 360 gradi, anche lavorando perché l’Europa possa investire sulla propria sicurezza e difesa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro lettone Krisjanis Karins, a margine del bilaterale al Palazzo del governo a Riga.

“Dopo sarò alla base militare di Camp Adazi – ha proseguito la premier – dove 270 militari italiani lavorano nell’ambito della missione Nato Enhanced Forward Presence, e questo dimostra non solo l’attenzione che l’Italia riconosce ai nostri alleati che sono di frontiera, ma anche quanto riteniamo che in tema di difesa e di sicurezza, in questo tempo, si debba essere particolarmente attenti, concentrati e lucidi”.