Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Con il primo ministro maltese Robert Abela “abbiamo parlato anche del sostegno all’Ucraina, che non è mai in discussione ed è un tema che vede Italia e Malta come importanti alleati”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte stampa.