Settembre 13, 2023

Roma, 13 set.(Adnkronos) – “No, non cambieremo posizione” sulla guerra in Ucraina. Lo assicura la premier Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta. “Potrebbe andare peggio se non facessimo quello che stiamo facendo” per Kiev, dice ancora Meloni, ribadendo che sostenere Kiev la scelta giusta”.