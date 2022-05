Ucraina: messaggio Draghi per Manifesto Ventotene, ‘impegno per libertà e pace’

Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Di fronte all’invasione dell’Ucraina, i valori contenuti nel Manifesto di Ventotene sono più attuali che mai. Il ritorno a casa della prima copia del Manifesto è l’occasione per rinnovare il nostro impegno a favore della libertà, della democrazia e della pace. Dobbiamo ricordare il ruolo avuto dall’idealismo federalista nella costruzione di una coscienza europea a cui dobbiamo affiancare il pragmatismo che è stato alla base della creazione delle prime istituzioni europee e della loro evoluzione”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio inviato alla sesta edizione del ‘Ventotene Europa Festival’, manifestazione che l’associazione La Nuova Europa organizza ogni anno con studenti provenienti da tutti i Paesi europei sull’isola che ha dato i natali al Manifesto federalista. Quest’anno la kermesse è dedicata alla necessità di raggiungere rapidamente una tregua per una pace duratura dopo l’invasione russa dell’Ucraina e lo scoppio del conflitto.