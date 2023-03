Ucraina: Metsola, ‘orgogliosa per scelte Ue, oggi più che mai uniti’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Sono orgogliosa per le scelte che abbiamo fatto riguardo la guerra in Ucraina, siamo stati uniti e lo siamo oggi più che mai. L’Unione Europea è in prima linea”. Lo ha detto in un video messaggio la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola alla 14esima Riunione Plenaria del Network Estero della Guardia di Finanza.

“In questo periodo di difficoltà, caratterizzato dall’inflazione e dall’aumento dei costi energetici – ha aggiunto – l’Europa deve fare leva nel nostro mercato unico che quest’anno compie 30 anni. La Guardia di Finanza è un punto di riferimento internazionale”.