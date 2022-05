Maggio 30, 2022

Bruxelles, 30 mag. (Adnkronos) – “Raggiunto l’accordo per vietare l’esportazione di petrolio russo nell’Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra”. L’annuncio dell’intesa raggiunta a Bruxelles arriva via Twitter dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.