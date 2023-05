Ucraina: Milley, ‘Russia non può vincere militarmente’

Maggio 26, 2023

Berlino, 26 mag. (Adnkronos) – Il capo del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha affermato che la Russia non può ottenere la vittoria sull’Ucraina con mezzi militari. A suo parere, invece, l’Ucraina è in grado di liberare tutti i suoi territori.

Parlando dopo il 12° vertice di Ramstein che si è tenuto ieri, il generale statunitense ha aggiunto che l’obiettivo strategico della Russia – un cambio di governo a Kiev – è fallito un anno fa quando le truppe russe non sono riuscite a prendere Kiev. Tuttavia, è improbabile che la liberazione avvenga nel prossimo futuro e i combattimenti futuri saranno “difficili e sanguinosi”.