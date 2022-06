Ucraina: ministero Esteri russo, ‘condanne a morte britannici esempio per altri mercenari’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – La Russia afferma che le condanne a morte inflitte ai due britannici e al cittadino marocchino che sono stati catturati mentre combattevano in Ucraina costituiranno un “chiaro esempio per i soldati di ventura che combattono per l’Ucraina”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Aiden Aslin e Shaun Pinner sono stati catturati mentre combattevano con l’esercito ucraino e processati come mercenari da un tribunale per procura russo nella cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk, insieme al cittadino marocchino Saaudun Brahim.

Il governo del Regno Unito e il principale procuratore dell’Ucraina hanno affermato che le sentenze violano le Convenzioni di Ginevra. Entrambi gli uomini vivevano già in Ucraina al momento dell’invasione russa.