Ucraina: ministri Esteri baltici boicottano riunione Osce per presenza delegazione russa

Novembre 28, 2023

Tallin, 28 nov. Adnkronos) – I ministri degli Esteri di Estonia, Lettonia e Lituania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 28 novembre affermando che boicotteranno la prossima riunione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione (Osce) a causa della partecipazione di una delegazione russa. Il meeting è previsto dal 30 novembre al 1 dicembre a Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, il paese che attualmente presiede l’organizzazione.

“La guerra di aggressione e le atrocità della Russia contro il suo vicino sovrano e pacifico, l’Ucraina, violano palesemente il diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, e costituiscono un attacco all’Osce e ai suoi principi fondamentali”, si legge nella dichiarazione.

Inoltre i ministri hanno criticato l’attività ostruzionistica della Russia nell’Osce, aggiungendo che essa non ha posto come partecipante all’organizzazione perché “non è un partner di sicurezza per l’Europa”. Al contrario, “oggi l’Europa ha bisogno di sicurezza da e contro la Russia, piuttosto che insieme ad essa”.