Ucraina: Minniti, ‘Putin si aspettava che occidente gliela consegnasse’

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “L’occidente ha consegnato l’Afghanistan ai talebani e Putin si aspettava che consegnassero l’Ucraina alla Russia. Non è successo. In tutto questo, gli Usa hanno scelto la misura giusta, dopo che Putin aveva affermato che le democrazie erano destinate al collasso e dopo aver minacciato la pace del mondo invadendo un altro paese”. Lo ha detto Marco Minniti durante la presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari ‘Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale’ (Rizzoli).

“Putin scommette sul fatto che le democrazie perderanno – ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno – Intanto, a perdere sul campo è lui. La sua partita è resistere. E punta sul gas e sulle democrazie che saranno indebolite dal voto popolare. Vedremo. È interesse nazionale che l’Italia non perda la sua connotazione e il suo impegno nella politica estera europea. La mia proposta è che come primo atto del governo si discuta in parlamento della collocazione internazionale del paese. Sulla quale l’Italia non si è mai divisa. Questo darebbe più forza al nostro paese e alle democrazie occidentali”.