Ucraina: Minsk, ‘ostilità contro Bielorussia improbabili nel prossimo futuro’

Dicembre 1, 2022

Minsk, 1 dic. (Adnkronos) – La Bielorussia è consapevole della militarizzazione in atto nei paesi vicini, ma non pensa che le ostilità contro di essa possano iniziare nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin dopo aver incontrato funzionari militari delle forze dell’ordine e della sicurezza.

“I nostri indicatori segnalano che la situazione non sta migliorando – ha affermato Khrenin, citato dall’agenzia di stampa Belta – Le tensioni stanno aumentando. Vediamo che, purtroppo, gli stati vicini si stanno militarizzando a passi da gigante. Non voglio far temere a nessuno che domani inizi una guerra e non sono in corso preparativi per la guerra”.