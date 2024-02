Ucraina: minuto di silenzio a convention ‘Stati uniti d’Europa’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Minuto di silenzio alla convention ‘Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino’ in corso a Roma per l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Ma anche “per Aleksei Navalny vittima del regime di Putin”, sottolinea Riccardo Magi.