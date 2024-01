Ucraina: missili russi distruggono hotel a Kharkiv, 11 feriti

Gennaio 11, 2024

Kiev, 11 gen. (Adnkronos) – Due missili russi hanno colpito un hotel nella seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, ferendo 11 persone. Lo ha riferito il governatore Oleh Synehubov, aggiungendo che tra i feriti ci sono giornalisti turchi. Due missili S-300 hanno colpito l’edificio intorno alle 22,30.

Nelle ultime due settimane la Russia ha intensificato gli attacchi aerei sulle città ucraine, causando decine di civili morti nei raid condotti con droni e missili. Kharkiv, a soli 30 km dal confine russo, ha subito ingenti danni a causa degli attacchi aerei russi da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Nell’ultimo raid, nove feriti sono stati portati in ospedale, tra cui un uomo di 35 anni in gravi condizioni, ha detto il governatore su Telegram. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, citato dall’agenzia di stampa ucraina Unian, ha riferito che “non c’erano militari” nell’hotel in quel momento, ma c’erano 30 civili. Ha detto che anche diverse case e automobili nelle vicinanze sono state danneggiate.