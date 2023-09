Ucraina: Mosca, ‘armi nucleari Usa a Gb sarebbe escalation, prenderemmo contromisure’

Settembre 5, 2023

Mosca, 5 set. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri russo ha affermato che Mosca considererà qualsiasi decisione per restituire le armi nucleari statunitensi al Regno Unito come un’escalation e risponderà con “contromisure” per la propria sicurezza. La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha commentato un rapporto della scorsa settimana su una voce nel bilancio dell’aeronautica americana per il 2024 per la costruzione di un dormitorio presso la Raf Lakenheath nel Suffolk per il personale, in una “potenziale missione di garanzia” (gergo militare per la sicurezza nucleare), che avrebbe come prospettiva il ritorno delle armi nucleari statunitensi sul suolo britannico per la prima volta in più di 15 anni.

“Se mai questo passo verrà fatto, lo considereremo come un’escalation, che porterebbe le cose in una direzione completamente opposta all’affrontare la questione urgente del ritiro di tutte le armi nucleari dai paesi europei”, ha detto la Zakharova. “Nel contesto della transizione degli Stati Uniti e della Nato verso una linea apertamente conflittuale volta a infliggere una ‘sconfitta strategica’ alla Russia, questa pratica e il suo sviluppo ci costringono ad adottare contromisure compensative progettate per proteggere in modo affidabile gli interessi di sicurezza del nostro Paese e i suoi alleati”.