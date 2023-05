Maggio 3, 2023

Mosca, 3 mag. (Adnkronos) – La Russia ribadisce di “non aver ancora ricevuto alcuna proposta o piano specifico Vaticano per un accordo di pace in Ucraina”. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha sottolineato che Mosca “non ha nulla di questo genere e non ha i dettagli dell’iniziativa citata di recente da Papa Francesco”.