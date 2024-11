Ucraina: Mosca distribuisce ai soldati manuale su come scavare fosse comuni

4 Novembre 2024

Kiev, 4 nov. (Adnkronos) – Il ministero delle Emergenze russo ha pubblicato un manuale aggiornato su come scavare fosse comuni in tempo di guerra. Lo riporta il Kiev Independent, secondo cui le istruzioni sono state distribuite tra le truppe russe. Il manuale contiene consigli e illustrazioni su come scavare fosse che posano contenere fino a 100 cadaveri. “Una fossa del genere deve essere lunga 20 metri, larga 3 e alta 2,3 e richiede 368,5 ore di lavoro a persona per essere realizzata”, afferma il documento.

Le istruzioni specificano anche le circostanze in cui è consentito cremare i defunti e come ridurre al minimo la contaminazione chimica, biologica o radiologica. La prima versione del manuale è stata pubblicata nel 2021, un anno prima che la Russia lanciasse la sua guerra su vasta scala. Conteneva istruzioni su come smaltire un gran numero di morti in caso di attacco. Le ingenti perdite subite dalla Russia in Ucraina sono state collegate alle sue tattiche di fanteria basate sulle “onde di massa”, che hanno travolto i difensori ucraini, provocando migliaia di morti e feriti.