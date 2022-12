Ucraina: Mosca, ‘Finlandia e Svezia non più non allineati, ora sono periferia della Nato’

Dicembre 1, 2022

Mosca, 1 dic. (Adnkronos) – Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato all’agenzia russa Tass che la Finlandia e la Svezia, che erano simboli del non allineamento militare, si stanno ora trasformando nella periferia della Nato.

“È triste – ha detto il diplomatico – Si tratta di due paesi la cui reputazione internazionale si basava in gran parte sulla politica di non allineamento militare e sono sempre stati una piattaforma importante per il dialogo internazionale. Ora stanno diventando la periferia della Nato, ma questa è una loro scelta”.