Ucraina: Mosca, ‘impossibile negoziare con chi fornisce armi a Kiev’

Mosca, 24 gen. (Adnkronos) – E’ impossibile impegnarsi nel processo di negoziazione con coloro “che forniscono armi al regime di Kiev, che considera il terrorismo il mezzo principale per compiere le sue azioni illecite”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Le dichiarazioni sui colloqui di pace provenienti dai paesi che forniscono armi all’Ucraina non sono altro che manipolazione politica e “fumo”, ha aggiunto, spiegando a Radio Sputnik che “quando le dichiarazioni sui colloqui di pace provengono da una nazione, da un regime o dai funzionari di un paese che fornisce armi al regime di Kiev o sponsorizzandolo in altro modo, si tratta di coinvolgimento in continue operazioni militari. Tutti i discorsi su alcune iniziative di pace, di conseguenza, non sono altro che ‘fumo’ e manipolazione”.