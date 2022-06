Ucraina: Mosca, ‘invio missili Usa estremamente negativo e pericoloso’**

Giugno 1, 2022

Mosca, 1 giu. (Adnkronos) – Mosca considera “estremamente negativamente” e “pericoloso” il nuovo pacchetto di assistenza militare statunitense all’Ucraina, che comprende la fornitura di sistemi missilistici Himars. Lo ha detto a Ria Novosti il ​​vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov. “I tentativi di presentare la decisione come contenente un elemento di ‘autocontrollo’ – ha aggiunto il diplomatico russo – il fatto che gli Stati Uniti, a capo di un gruppo di Stati, sono impegnati in un pompaggio mirato di armi al regime di Kiev è una cosa ovvia”.

Ryabkov ha poi sottolineato come qualsiasi fornitura di armi a Kiev aumenti il rischio di un confronto diretto degli Stati Uniti con la Russia, accusando Washington di non avere “un approccio responsabile e sensato” e di seguire invece “incautamente la linea di fare la guerra per l’ultimo ucraino: questo è senza precedenti, è pericoloso”.