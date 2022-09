Settembre 3, 2022

Mosca, 3 set. (Dpa/Adnkronos) – La controffensiva dell’Ucraina in corso per spingere le forze russe fuori dal sud del paese ha avuto un costo pesante per le forze di Kiev. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui il 2regime” ucraino continua a fallire nei suoi tentativi di riconquistare l’area tra le città di Mykolaiv e Kryvyi Rih.

Ieri il ministero aveva affermato che l’Ucraina ha perso 23 carri armati e 27 veicoli da combattimento, oltre a più di 230 soldati.