Ottobre 30, 2023

Mosca, 30 ott. (Adnkronos) – Un appartamento a Yalta, in Crimea, di proprietà della famiglia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stato messo all’asta dopo essere stato sequestrato dalle autorità russe. Lo ha riferito il servizio in Crimea di Radio Free Europe/Radio Liberty, secondo cui una donna di Mosca ha acquistato l’appartamento per più di 44 milioni di rubli (circa 500mila euro).