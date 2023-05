Maggio 26, 2023

Mosca, 26 mag. (Adnkronos) – La Russia è al corrente dell’iniziativa del Pontefice di Roma per l’invio di una personalità in Russia, nell’ambito di un’iniziativa di pace per l’Ucraina, e Mosca valuta positivamente questo tentativo, ha spiegato il ministero degli Esteri a Mosca, citato da Ria Novosti. Fino a ora, si precisa, il Vaticano però non si è mosso.