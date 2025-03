Ucraina: Mosca, ‘respinti 5 attacchi di Kiev nella regione di Belgorod’

19 Marzo 2025

Mosca, 19 mar. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno respinto i tentativi delle forze armate ucraine di invadere la regione di Belgorod. L’esercito nemico ha effettuato cinque attacchi nella regione. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. “Al fine di creare uno sfondo negativo attorno ai colloqui tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto in Ucraina – si legge nella dichiarazione – e per screditare le iniziative di pace di Trump, al mattino (alle 5,50), il regime di Kiev ha tentato di forzare le unità delle Forze armate ucraine nel territorio russo, nella parte occidentale della regione di Belgorod, in direzione degli insediamenti di Demidovka e Prilesye”.

“Le forze armate ucraine – prosegue il comunicato russo – hanno impiegato fino a 200 militari e 29 unità di equipaggiamento negli attacchi, tra cui cinque carri armati, 16 veicoli corazzati da combattimento, tre veicoli del genio per lo sminamento, un’unità di sminamento a distanza Ur-77 e quattro auto. Grazie alle unità che presidiavano il confine di stato del gruppo di truppe del Nord, il fuoco dell’artiglieria e l’uso di droni Fpv, tutti gli attacchi sono stati respinti”, ha sottolineato il ministero.