Ucraina, Mosca sgombera base in Crimea in vista controffensiva

Aprile 27, 2023

Washington, 27 apr. (Adnkronos) – Le forze russe hanno lasciato un’importante base nel nord della Crimea in previsione di una possibile offensiva ucraina nella penisola. E’ quanto rivela la Cnn, in possesso di immagini satellitari dalle quali emerge lo sgombro della base nei pressi del villaggio di Medvedivka, vicino al confine con la regione di Kherson. Non è immediatamente chiaro, dove Mosca ha ridispiegato le proprie forze ed equipaggiamento, ma le autorità della penisola annessa dalla Federazione nel 2014 hanno fatto capire di temere un’azione di Kiev.

“Penso che la decisione di costruire strutture difensive in Crimea e sulle postazioni vicine sia corretta e giustificata – aveva detto l’11 aprile scorso il governatore della penisola, Sergei Aksyonov – In generale, posso dire che le nostre Forze armate hanno costruito una difesa moderna e profondamente articolata. Questo non significa che saranno necessariamente utilizzate per lo scopo previsto. Dovevamo prepararci a qualsiasi scenario, e l’abbiamo fatto”.

Partendo da queste dichiarazioni, l’opinione degli esperti di difesa è che il ritiro dell’equipaggiamento militare russo dalla base di Medvedivka potrebbe essere collegato a operazioni difensive in vista della controffensiva ucraina. Le immagini del satellite Ue Sentinel 2 del 21 gennaio scorso mostrano una grande presenza di equipaggiamento russo, sottolinea la Cnn, mentre da quelle a più alta risoluzione del satellite Maxar dell’11 febbraio si evince la presenza di decine di veicoli blindati, carri armati e pezzi di artiglieria. Mezzi che non sono più visibili nelle nuove immagini di Sentinel 2 risalenti al 27 marzo scorso.