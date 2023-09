Ucraina: Mosca, ‘sull’orlo di un conflitto militare diretto tra potenze nucleari’

Settembre 7, 2023

Mosca, 7 set. (Adnkronos) – La pressione esercitata sulla Russia dai paesi occidentali è pericolosamente sull’orlo di un conflitto militare diretto tra le potenze nucleari. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov in un seminario regionale a Bishkek.

“Le misure di risposta che abbiamo dovuto adottare, tra cui l’importante aspetto di proteggere la sicurezza esterna lungo l’asse occidentale, sono state utilizzate dai nostri avversari come pretesto per iniziare a esercitare pressioni militari sulla Russia”, ha spiegato Ryabkov, avvertendo che “questa pressione è pericolosamente in equilibrio sull’orlo di un conflitto militare diretto tra le potenze nucleari”.

Il vice ministro ha anche lamentato che gli alleati della Nato “hanno scelto di perseguire attivamente un’espansione senza sosta e dannosa, attraverso misure militari e geopolitiche nei territori di vitale interesse per la Russia. La crisi odierna è lungi dall’essere risolta e presenta il rischio di un’ulteriore escalation”.