Ucraina: Mosca, ‘sventato attentato Kiev a ponte Sebastopoli’

12 Settembre 2024

Mosca, 12 set. (Adnkronos) – Agenti della direzione del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) per la Repubblica di Crimea e Sebastopoli hanno arrestato un uomo che, su istruzioni dei servizi speciali ucraini, si stava preparando a far saltare in aria un ponte ferroviario a Sebastopoli. Lo ha detto alla Tass il servizio stampa del dipartimento, aggiungendo che si tratta di “un residente di 51 anni della città di Sebastopoli, reclutato attraverso un sistema di messaggistica online da un dipendente del servizio di sicurezza ucraino per svolgere compiti di intelligence, per raccogliere informazioni sugli obiettivi delle forze armate della Federazione Russa, nonché sulle infrastrutture dei trasporti, con l’obiettivo di commettere attacchi terroristici”.

Secondo l’Fsb, su istruzione di un agente dei servizi ucraini, l’uomo avrebbe dovuto commettere un atto terroristico per mezzo di ordigni esplosivi, facendo saltare in aria un ponte ferroviario sul territorio di Sebastopoli. Gli investigatori russi hanno trovato in casa dell’uomo un ordigno artigianale con una carica di esplosivo di circa 1,2 kg, tre bricchetti di esplosivo del peso di 1,7 kg, tre cariche del peso di oltre 2 kg, otto detonatori elettrici, quattro attuatori e quattro trasmettitori elettronici.