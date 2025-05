21 Maggio 2025

Mosca, 21 mag. (Adnkronos) – L’Unione Europea non ammette che le sanzioni anti-russe non solo hanno fallito, ma hanno anche danneggiato in modo significativo le economie dei Paesi europei. Lo ha dichiarato a Izvestia il direttore del Dipartimento per le questioni europee del Ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov. “L’Unione europea non riesce a trovare la forza di ammettere che la sua politica sanzionatoria ha fallito e che ha danneggiato in modo significativo la sua stessa economia”, ha affermato. “E non vogliono essere ritenuti responsabili nei confronti della popolazione per questo.”

Maslennikov ha osservato che è “improbabile che ci si aspetti la revoca automatica delle sanzioni dell’Ue dopo la fine del conflitto ucraino”. Ha specificato che Ungheria e Slovacchia sono i paesi più coerenti nell’opporsi all’inasprimento delle sanzioni contro la Russia, ma l’influenza di questi paesi non è sufficiente a “fermare completamente la politica sanzionatoria di Bruxelles”.

Ieri, l’Unione Europea ha adottato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, inserendo nella lista nera 17 individui e 58 aziende, nonché 189 petroliere che trasportano petrolio e prodotti petroliferi russi.